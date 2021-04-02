في اليوم العالمي للتوحد.. أعراضه على الأطفال

أعراض طيف التوحد للأطفال



- فيما يخص أنماط السلوك



يوافق 2 أبريل من كل عام اليوم العالمي للتوحد، وفيه يتم الحديث عن كل ما يخص هذا الاضطراب الذي يعد التعامل معه أمر ضروري خاصة في بدايته، وفي هذه السطور نوضح أعراض طيف التوحد على الأطفال.وفقًا لموقع health الطبي يعتبر اضطراب طيف التوحد عبارة عن حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، حيث يحدث مشاكل في التفاعل والتواصل الاجتماعي، حيث يتضمن الاضطراب أنماط محدودة ومتكررة من السلوك.تظهر الأعراض في مرحلة الطفولة المبكرة، وتشمل ما يلي:-فيما يخص التفاعل:1- تجد الطفل لا يلتفت عندما ننادي باسمه2- يرفض العناق ويفضل أن يلعب بمفرده وغياب تعبيرات الوجه3- ضعف التواصل البصري والتأخر في الكلام4- لا يفهم التوجيهات البسيطة ولا يعبر عن عواطفه أو مشاعره5- لديه صعوبة في التعرف على الإشارات غير اللفظية مثل تفسير تعبيرات الوجه.1- يقوم الطفل بحركات متكررة مثل التأرجح والدروان2- يقوم بأنشطة من الممكن أن تتسبب في أذى بالنسبة له مثل العض3- ينبهر من تفاصيل شيء ما مثل العجلات التى تدور في السيارة وهكذا4- لا تشغله ألعاب الأطفال التقليدية.5- قد يكون حساس بشكل غير عادى من الضوء واللمس.