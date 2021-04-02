في اليوم العالمي للتوحد.. أعراضه على الأطفال
الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:02 م
شيماء دهبطباعة
يوافق 2 أبريل من كل عام اليوم العالمي للتوحد، وفيه يتم الحديث عن كل ما يخص هذا الاضطراب الذي يعد التعامل معه أمر ضروري خاصة في بدايته، وفي هذه السطور نوضح أعراض طيف التوحد على الأطفال.
وفقًا لموقع health الطبي يعتبر اضطراب طيف التوحد عبارة عن حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، حيث يحدث مشاكل في التفاعل والتواصل الاجتماعي، حيث يتضمن الاضطراب أنماط محدودة ومتكررة من السلوك.
أعراض طيف التوحد للأطفال
تظهر الأعراض في مرحلة الطفولة المبكرة، وتشمل ما يلي:
-فيما يخص التفاعل:
1- تجد الطفل لا يلتفت عندما ننادي باسمه
2- يرفض العناق ويفضل أن يلعب بمفرده وغياب تعبيرات الوجه
3- ضعف التواصل البصري والتأخر في الكلام
4- لا يفهم التوجيهات البسيطة ولا يعبر عن عواطفه أو مشاعره
5- لديه صعوبة في التعرف على الإشارات غير اللفظية مثل تفسير تعبيرات الوجه.
- فيما يخص أنماط السلوك
1- يقوم الطفل بحركات متكررة مثل التأرجح والدروان
2- يقوم بأنشطة من الممكن أن تتسبب في أذى بالنسبة له مثل العض
3- ينبهر من تفاصيل شيء ما مثل العجلات التى تدور في السيارة وهكذا
4- لا تشغله ألعاب الأطفال التقليدية.
5- قد يكون حساس بشكل غير عادى من الضوء واللمس.
وفقًا لموقع health الطبي يعتبر اضطراب طيف التوحد عبارة عن حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، حيث يحدث مشاكل في التفاعل والتواصل الاجتماعي، حيث يتضمن الاضطراب أنماط محدودة ومتكررة من السلوك.
أعراض طيف التوحد للأطفال
تظهر الأعراض في مرحلة الطفولة المبكرة، وتشمل ما يلي:
-فيما يخص التفاعل:
1- تجد الطفل لا يلتفت عندما ننادي باسمه
2- يرفض العناق ويفضل أن يلعب بمفرده وغياب تعبيرات الوجه
3- ضعف التواصل البصري والتأخر في الكلام
4- لا يفهم التوجيهات البسيطة ولا يعبر عن عواطفه أو مشاعره
5- لديه صعوبة في التعرف على الإشارات غير اللفظية مثل تفسير تعبيرات الوجه.
- فيما يخص أنماط السلوك
1- يقوم الطفل بحركات متكررة مثل التأرجح والدروان
2- يقوم بأنشطة من الممكن أن تتسبب في أذى بالنسبة له مثل العض
3- ينبهر من تفاصيل شيء ما مثل العجلات التى تدور في السيارة وهكذا
4- لا تشغله ألعاب الأطفال التقليدية.
5- قد يكون حساس بشكل غير عادى من الضوء واللمس.