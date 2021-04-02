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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القابضة للمياه» تطلق فعاليات حملة «كل نقطة بتفرق» بالنادى الأهلى

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:17 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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نفذت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أولى فعاليات الحملة القومية تحت شعار "كل نقطة بتفرق" بمقر النادى الأهلى بالجزيرة، تحت إشراف الإدارة التنفيذية بالنادى، وبالتعاون مع اللجنة العليا للجان، لتشمل تنفيذ انشطة وحملات توعية تفاعلية تسهدف اعضاء النادي والمترديين عليه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، وجمعية "حافظ على مياه مصر"، بحضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى.

يأتى ذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين النادى الأهلى والشركة القابضة لترشيد استهلاك المياه، ورفع الوعى المواطن المصرى بالجهود المبذولة وحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة فى هذا القطاع.

وقال الدكتور أحمد معوض، إن فعاليات الحملة شملت تنظيم مسابقات وأنشطة تفاعلية، بهدف تعليم الاطفال السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب، وكيفية الابلاغ عن الاعطال بصورة مبسطة، من خلال نشاط تفاعلى يشارك به الطفل من خلال استخدام كمية مياه محددة، ومسابقات أخرى فى الرسم، والتلوين وغيرها.

وأضاف أن الشركة شاركت بمركز خدمة عملاء متنقل لتقديم الخدمات من تعاقدات، تحصيل فواتير وشكاوى، والعديد من الأنشطة التعليمية المختلفة لكل الفئات العمرية، بداية من سن الخامسة، وذلك بهدف توعية المجتمع بأهمية المحافظة على المياه والصرف الصحي.

وشملت الأنشطة الجديدة التى تضمنتها الحملة، منها: حل الغاز، ومغامرين وابطال المياه، ومهمة فى الدور الرابع والتى من خلالها يتقمص الاطفال شخصيات للبحث عن سبب انقطاع المياه من خلال لعبة متناغمة.

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