بمليون جنيه.. ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في البحيرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 150 طربة مخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة.كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أمن البحيرة رصدت نشاط عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة الشرقية تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته 150 طربة مخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما ومبلغ مالي وهاتف محمول.وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون وخمسين ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.