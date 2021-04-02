اليوم.. افتتاح 7 مساجد جديدة في أسوان

تفتتح مديرية أوقاف أسوان برئاسة الدكتور محمد عزت، وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، 7 مساجد على مستوى المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية لأعمار بيوت الله سبحانه وتعالي.وتنقسم افتتاحات المساجد اليوم على مستوى المحافظة؛ 3 مساجد سيتم افتتاحها بعد إجراء عمليات الإحلال والتجديد لها، و4 بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها.وتأتي افتتاحات الـ7 مساجد بمحافظة أسوان ضمن افتتاح 77 مسجدًا بعد عمليات الإحلال والتجديد، و15 مسجد أخر بعد صيانتهم وترميمهم وأعادة تأهيلهم بمحافظات الجمهورية.ويلقي الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان خطبة الجمعة بمسجد السلام بالمنشية بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، تحت عنوان '' مفهوم التنمية الشامله''.