«الصحة» تُعلن موعد انتهاء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انتهاء الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اليوم الجمعة، بكل المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، التي انطلقت يوم الأحد 28 مارس وكان من المُقرر أن تنتهي الأربعاء 31 مارس، وتم مدها لمدها لمدة يومين إضافيين.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مد فترة الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يأتي حرصًا من الوزارة على تطعيم ك الأطفال من المصريين وغير المصريين ممن لم يتلقوا التطعيمات خلال أيام الحملة بسبب وجود أعراض مرضية منعتهم، أو أسباب أخرى.وأشار إلى أن الفرق الطبية الإشرافية التابعة للوزارة من العاملين بالحملة، سوف تُراجع الحالة التطعيمية للأطفال بالمنازل وتطعيم من لم يتلق اللقاح منهم.