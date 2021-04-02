بيلاروسيا: مناوراتنا مع روسيا تحمل طابعًا دفاعيًا

أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، بافيل مورافييكو، أن المناورات والتدريبات العسكرية "البيلاروسية الروسية" المشتركة المرتقبة "الغرب-2021" تحمل طابعًا دفاعيًا، وتظهر استعداد الدولتين للدفاع عن سيادتهما واستقلالهما.وقال نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسيةـ في تصريح صحفي اليوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية:" إن هذه المناورات والتدريبات العسكرية تهدف إلى إظهار عزمنا واستعدادنا للدفاع عن سيادة واستقلال بلادنا".وأضاف: "أن المناورات العسكرية البيلاروسية الروسية القادمة (الغرب 2021)، ذو طبيعة دفاعية بحتة".