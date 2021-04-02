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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

توافد الصحفيين على الجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفي (فيديو)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:13 ص
جريدة الدستور
رضوى عبد الغني _ آية سالم_ تصوير: إسلام محمود
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بدأ صباح اليوم الجمعة، توافد الصحفيين للتسجيل في الجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة والتي تنعقد لأول مرة خارج النقابة بسبب ظروف كورونا، وسط إقبال كثيف.

وحرص كافة الوافدين على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة واستخدام أدوات التعقيم.

وتجري الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين صباح اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لعام 2021 على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء المجلس، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وسوف يستمر تسجيل الأعضاء حتى الثانية عشرا ظهرا ثم يتم المد ساعة بعد ساعة لحين اكتمال النصاب، ثم تعقد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية وجدول الأعمال ثم تبدأ عملية التصويت.

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