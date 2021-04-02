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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإسكان: برنامج خدمات الصرف الصحي يخدم 5 محافظات بقيمة 600 مليون دولار

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:13 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات، فى الاجتماع الختامي لبعثة البنك الدولى والبنك الآسيوى، الخاصة بمتابعة برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور ممثلى وزارة التعاون الدولى، وممثلى البنك الدولى، والبنك الآسيوى، وفريق عمل وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن زيارة البعثة استمرت في الفترة من 22 فبراير: 24 مارس 2021، بهدف مراجعة الأداء الحالى لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية للسنة المالية الجارية، ومتابعة التقدم الذى تم إحرازه في الإجراءات المتفق عليها بخصوص تلافي تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن بعثة البنكين الدولى والآسيوي، أعربت عن خالص امتنانها لجميع المسئولين من وزارة الإسكان، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، ووزارة التعاون الدولى، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي المشاركة في المشروع بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والغربية، والمنوفية، ودمياط)، على التعاون الذي تم تقديمه للفريق خلال المهمة، وتقدم الأعمال بالبرنامج، كما أشادت البعثة بالجهد الملموس والفهم الواعى لوحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان لمتطلبات البرنامج ومتابعتها الدقيقة للشركات المعنية بتنفيذ البرنامج.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية، يُقدم فى مرحلته الأولى خدمات الصرف الصحى لـ3 محافظات (الشرقية، والدقهلية، والبحيرة)، بتمويل من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار، بينما في مرحلته الثانية يقدم خدمات الصرف الصحى لـ5 محافظات (المنوفية، والغربية، ودمياط، والشرقية، والدقهلية) بتمويل مشترك من البنك الدولى والبنك الآسيوى مناصفة بقيمة 600 مليون دولار.

وأضاف نائب الوزير، أنه شارك في فعاليات اجتماعات البعثة ممثلو البنك الدولى والبنك الآسيوى، وفريق عمل وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، وممثلو وزارة التعاون الدولى، والجهاز التنظيمى لمياه الشرف والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بتنفيذ البرنامج بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والغربية، والمنوفية، ودمياط)، ووحدة تنفيذ المشروعات بكل شركة، والاستشاريون المعنيون بإدارة البرنامج في مرحلتيه الأولى والثانية.

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