248 ألفًا و412 ورقة حصيلة التصحيح الإلكترونى بجامعة القناة

أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أن مركز القياس والتقويم ووحداته بكليات التجارة، التربية، الآداب والعلوم الإنسانية، الصيدلة، قد أنهت التصحيح الإلكتروني لأوراق الامتحانات للفصل الدراسى الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١، حيث بلغ إجمالى عدد الأوراق الامتحانية ٢٤٨ ألفًا و٤١٢ ورقة.وتابع زكى معلنًا إحصائية كلية التجارة والتى بلغت ٥٤ ألفًا و٣١٨ ورقة امتحانية لجميع الفرق الدراسية تشمل ٤٣ ألفًا و٣٧٨ ورقة امتحانية لشعبة اللغة العربية بواقع ٢٦ ألفًا و١٧٢ ورقة انتظام، و١٧ ألفًا و٢٠٦ ورقات انتساب.وأكمل رئيس الجامعة موضحًا إحصائية البرامج الدراسية الجديدة شعبة اللغة الإنجليزية- حيث تم الانتهاء من تصحيح ٥٤٥ ورقة ببرنامج نظم المعلومات الإدارية Bis، و٣٧٠ ورقة برنامج الأسواق والمنشآت المالية Fmi، وتصحيح ٣٠٠ ورقة ببرنامج الساعات المعتمدة، وفي النظام الفصلي تم تصحيح ٩٧٢٥ ورقة.وواصل الدكتور أحمد زكى، رئيس الجامعة، أن الجامعة كلفت جميع وحدات القياس والتقويم بالكليات بإنهاء كل إجراءات التصحيح لإعلان النتائج، مشيرًا إلى أن الامتحانات شهدت تطورًا فى إجراء العديد من الامتحانات بنظام الاختبارات الإلكترونية فى ظل التنسيق مع قطاع شئون التعليم والطلاب.بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة، للتوسع فى تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية لتشمل كل مقررات الجامعة، لا سيما أن هذه المنظومة أثبتت نجاحها الباهر فى جامعة قناة السويس.ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مركز القياس والتقويم انتهى من تصحيح ٨٤٠٦٤ ورقة امتحانية.وأشار الدكتور عبد الرؤوف مصطفى، المدير التنفيذي لمركز القياس والتقويم، إلى أنه تم اتباع كل الإجراءات الاحترازية من تجهيز مقاعد خاصة لأعضاء هيئة التدريس بالمركز للانتظار حتى انتهاء عملية التصحيح مع توزيع كمامات والتزام الطاقم الإداري المكلف بالتصحيح بالتواجد من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعه الثامنة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، لتقديم خدمة التصحيح خاصة للفترة المسائية للامتحانات.وعن إحصائية القياس والتقويم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية صرح الدكتور عادل السعدني، عميد الكلية، أن إجمالى الأوراق المصححة بلغ ٤٢ ألفًا ٨٣٥ ورقة لجميع الشعب جاءت كالآتي ١٠١٢٠ ورقة إجابة للفرقة الأولى لـ٨٢ مقررًا دراسيًا، و٣٠٤٣ ورقة للفرقة الأولى (برامج جديدة) بـ١٧ مقررًا، و٧٤٣٤ ورقة امتحانية للفرقه الثانية لـ٨٨ مقررًا دراسيًا، وللبرامج الجديدة ٣٤٥٤ ورقة لـ٢٢ مقررًا، وتصحيح ١٧٩ ورقة للائحة القديمة -فرقة ثانية بـ٣٢ مقررًا، إلى جانب تصحيح ٨٧٨١ ورقة للفرقة الثالثة لـ٦٧ ورقة، و٨٧٨٣ ورقة للفرقة الرابعة لـ٦٥ ورقة، وتصحيح ١٠٤١ ورقة للتخلفات بـ١٤٣ مقررًا.وقال الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، إن إجمالي عدد الأوراق التى تم تصحيحها بلغ ٥٧٠٩١ ورقة بواقع ١٦٨٧٠ ورقة للفرقة الأولى، و١٤٦٩٨ ورقة للفرقة الثانية و١٢٠٤٥ ورقة بالفرقة الثالثة و١٣٤٧٨ ورقة للفرقة الرابعة.وأضاف الدكتور ياسر مصطفى، عميد كلية الصيدلة، أنه تم الانتهاء من تصحيح برنامج بكالوريوس الصيدلة لعدد ٦٢ مقررًا دراسيًا، حيث بلغ عدد الأوراق التى تم تصحيحها ٦٧٧٣ ورقة.وتابعت الدكتورة غادة حداد، مدير وحدة القياس والتقويم، أنه ببرنامج بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية تم تصحيح أوراق ٥٩ مقررًا دراسيًا، وبلغ عدد الأوراق التى تم تصحيحها ٣٣٣١ ورقة.