رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إيطاليا تسجل عجزًا بنسبة 5.2% خلال الربع الأخير من 2020

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:44 ص
إيطاليا
إيطاليا
وكالات
طباعة
قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، اليوم الجمعة، إن رصيد ميزانية إيطاليا تحول إلى تسجيل عجز
5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع فائض 1.9 بالمئة في نفس الفترة من 2019.

وذكر المعهد أنه على مدى العام بالكامل، سجل العجز 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد بيانات لسنة 2020 بالكامل صدرت الشهر الماضي، يأتي ذلك مقارنة مع 1.6 بالمئة فقط في 2019، قبل أن تضرب جائحة كوفيد- 19 البلاد.

وقال المعهد إن تدهور الأرصدة العامة في الربع الرابع يرجع إلى قفزة في إنفاق الحكومة، وانخفاض الإيرادات المرتبطين بالجائحة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-4-2021

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

تحقيقات حول تسبب لقاح «أسترازينيكا» فى جلطات دموية بأستراليا

محمد محسن يغرد معتزلًا الفن: «هفتح محل عجل»


الصور

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-4-2021

متحدث «الأوقاف»: إغلاق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية في رمضان

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

موسكو: تطعيم 60 %من المواطنين بحلول نهاية الصيف

تحقيقات حول تسبب لقاح «أسترازينيكا» فى جلطات دموية بأستراليا

الأجهزة الإلكترونية تُنقذ الأشخاص من خطر أسماك القرش في أستراليا

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

«الشارد».. رواية جديدة لأحمد الصمادى

قراء يستغلون معرض الإسكندرية وينظمون ندوة افتراضية لكاتب إخواني أردني

لا أهلاوي ولا زمالكاوي.. أسرار من حياة أحمد خالد توفيق

أظهرت تفاصيل الجسد.. هل عرف المصريون القدماء العباءة السوداء؟