إيطاليا تسجل عجزًا بنسبة 5.2% خلال الربع الأخير من 2020

قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، اليوم الجمعة، إن رصيد ميزانية إيطاليا تحول إلى تسجيل عجز5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع فائض 1.9 بالمئة في نفس الفترة من 2019.وذكر المعهد أنه على مدى العام بالكامل، سجل العجز 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد بيانات لسنة 2020 بالكامل صدرت الشهر الماضي، يأتي ذلك مقارنة مع 1.6 بالمئة فقط في 2019، قبل أن تضرب جائحة كوفيد- 19 البلاد.وقال المعهد إن تدهور الأرصدة العامة في الربع الرابع يرجع إلى قفزة في إنفاق الحكومة، وانخفاض الإيرادات المرتبطين بالجائحة.