النيابة تطلب التحريات في واقعة اتهام موظف بـ«قتل» شقيقه بحلوان

استعجلت نيابة حلوان تحريات المباحث، في واقعة اتهام موظف بقتل شقيقه بسبب إدمانه للمخدرات.وكانت النيابة أمرت في وقت سابق، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات أن المتهم تعدى على شقيقه بالضرب حتى الموت؛ بسبب تعاطي شقيقة المخدرات.البداية عندما تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من المدعو "شوقي"، 43 سنة، موظف، ومقيم بحدائق حلوان، مفاده انتحار شقيقه بسبب الإدمان، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو "محمود"، 35 سنة، وبها آثار تعذيب وضرب، ما دلل على وجود شبهة جنائية حول الوفاة.وبتكثيف التحريات ومناقشة أسرة المتوفى أقروا أن شقيقه المبلغ عنه قام بتعذيبه لمحاولة منعه من تعاطي المواد المخدرة وتوفي إثر ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات والتي بدورها أمرت بما سبق.