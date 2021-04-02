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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعاوني الزراعي»: يطالب بدور للتعاونيات في تطوير القرى

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:10 ص
الاتحاد التعاوني
الاتحاد التعاوني الزراعي
عبدالناصرمحمد
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قال المهندس محمود الطوخي عضو الاتحاد التعاوني الزراعي، ورئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، إن العمل في تطوير القرية المصرية بدأ بالفعل في القرى، مشيرا إلى أن العمل يكون من خلال خطة شاملة من الكهرباء والصرف والغاز وعمل كل الاحتياجات الممكن التي تحتاجها القرية المصرية.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن التعاونيات في الوقت الحاضر ليس لها دور في تنمية وتطوير في الوقت الحالي وأن العبء الأكبر يقع على الدولة بينما يمكن التعاونيات أن تشارك في تشجير وتجميل القرى وأيضا من خلال منافذ لبيع المنتجات الزراعية كخدمة للمزارعين لتسويق منتجاته وخدمة في نفس الوقت خدمة للمستهلك.

ومن جانبه قال احمد عبد المنعم عضو الاتحاد التعاوني الزراعي أن العمل في المشروع القومى لتنمية الريف المصري انطلق بالفعل في بعض محافظات الصعيد في 47 قرية وسيتم تركيب خطوط الصرف الصحي بهزه القرى لخدمة الملايين وان مشروع الصرف الصحي دخل ضمن" حياه كريمة " وان هذا المشروع سوف يفتح آفاق جديدة لسوق العمل والذي يجذب الكثير من الشباب.

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