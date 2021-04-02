غلق مخابز بلدية خلال حملة تموينية مكبرة بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة على المخابز والأسواق والمحلات العامة، وذلك لتشديد الرقابة على كل ما يمس حياة المواطن والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة والتربح غير المشروع، ومتابعة السلع الغذائية المختلفة وتاريخ إنتاجها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت تلك الحملة عن غلق مخبز بلدى بناحية إيتاى البارود لتجاوز إجمالي 19 محضرًا وتفصيلهما كالآتي:- تحرير عدد 17 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ما بين 8 جرامات حتى 19 جرامًا فى الرغيف الواحد، بالإضافة لمخبز آخر تجاوز مقدار العجز فى الرغيف الواحد 25 وسيتم تطبيق عليه عقوبة الغلق لمده شهر طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

كما تم تحرير محضر توقف لمخبز عن الإنتاج دون إذن من الجهات المختصة أو وجود عذر قهرى، وتحرير محضر عدم احتفاظ المخبز بسجل الزيارات أثناء التفتيش.