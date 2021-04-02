الأجهزة الإلكترونية تُنقذ الأشخاص من خطر أسماك القرش في أستراليا

يكفل الاستخدام المنهجي للأجهزة الإلكترونية في صدّ أسماك القرش تجنّب أكثر من ألف إصابة على مدى الأعوام الخمسين المقبلة في المياه الأسترالية، على ما أظهرت دراسة حديثة.ودرس علماء الأحياء البحرية هجمات أسماك القرش التي شهدتها أستراليا خلال الأعوام الـ 120 المنصرمة، واستندوا على النتائج لمحاولة تقدير عدد الإصابات التي يمكن تجنبها إذا كان راكبو الأمواج والسباحون وغيرهم من مرتادي البحر مزودين أجهزة مضادة لأسماك القرش.وبيّنت هذه الدراسة التي نُشرت في مجلة "رويال سوسايتي أوبن ساينس" أن من المحتمل إصابة 1063 شخصًا جرّاء مثل هذه الهجمات بحلول عام 2066.