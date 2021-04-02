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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مسافرون»: موكب المومياوات يمهد للحدث الأكبر في الشرق الأوسط

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:06 ص
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية "مسافرون" للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن عام 2021 بحق هو عام السياحة الأثرية والثقافية في مصر بفضل ما تقوم به الدولة ممثلة في القيادة السياسية والحكومة من مشروعات سياحية أثرية وأفكار غير تقليدية لتسليط الضوء العالمي على مصر كأهم مقصد سياحي لديه من الحضارة والعراقة ما يبهر العالم كله.

وأشار عبد اللطيف إلى أنه من بين أهم المشروعات التي ستسجل في سجلات التاريخ في 2021 هو افتتاح المتحف المصري الكبير بالرماية وما يتم الاستعداد له الآن على قدم وساق وهو احتفال نقل المومياوات الملكية في عرض أسطوري من المتحف المصري إلى متحف الحضارة ليضم 22 ملكًا وملكة من ملوك الدولة الفرعونية.

ونوه إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ هذا الموكب العالمي ودعوة وسائل الإعلام العالمية والشخصيات المعروفة من نجوم الفن والرياضة ومتخصصي السياحة والآثار عالميا للمشاركة في هذا الاحتفال سيجعل أنظار العالم كله تتجه نحو مصر لترى كيف يحتفي المصريين بملوكهم وتاريخهم وحضاراتهم عبر آلاف السنين وسيجذب أيضا هذا الحدث راغبي المتعة الثقافية والأثرية لزيارة مصر ومعالمها وينشط حركة السياحة من جديد للمقاصد السياحية المصرية في أسرع وقت خاصة في مدينة القاهرة بشكل عام.

وأكد عاطف أن معنى وجود أكثر من 400 وسيلة إعلامية عالمية ومحلية ستغطي الحدث بخلاف التسويق للاحتفال في أكثر من 60 دولة هذا يعني أن أنظار مئات الملايين حول العالم ستتجه إلى القاهرة لمشاهدة احتفال موكب المومياوات الملكية وسينعكس بالطبع على تنشيط ورواج الحركة السياحية لمصر مع بداية التعافي من أزمة كورونا.

وأشار الى أن فكرة صناعة الحدث أو الابتكار بطرق غير تقليدية لتسويق السياحة المصرية خارجيا تعد اكثر جذبا وتحقق انتشارا أوسع وهذا ما تنتهجه الدولة حاليا بقيادة الرئيس السيسي فحفل موكب المومياوات الملكية الهدف منه تسليط الضوء على السياحة المصرية بشكل كبير ورسالة للعالم بتقدير الأبناء للأجداد الفراعنة وحضارتهم العريقة.

ونوه عبد اللطيف الى أن هذا الاحتفال الهام سيمهد ويشوق العالم كله للاحتفال الاكبر في منطقة الشرق الأوسط وهو المتحف المصري الكبير بالرماية الذي سيكون احتفالا اسطوريا يليق بتاريخ وحضارة مصر والمصريين.

وناشد بضرورة توفير تذاكر زيارة متحف الحضارة بأسعار مخفضة الى حد ما للمصريين خاصة الشباب لزيارة اجدادهم الفراعنة والتعرف على حضارة بلادهم وقيمتها لان هذا يزرع روح الانتماء للوطن ويفيد الشباب في التعرف على الثقافة الفرعونية عن قرب.

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