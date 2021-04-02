8.34 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في إسبانيا

ظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه جرى إعطاء 8.34 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ318 ألفا و696 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، 6 أشهر.وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 13 أسبوعا.