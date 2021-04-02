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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء مشروعات الصرف الصحي بـ23 قرية وتابعا في شبين القناطر

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:05 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البدء في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة 23 قرية وتابعا بمركز شبين القناطر ضمن المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروعات الصرف الصحي بـ23 قرية وتابعا بمركز شبين القناطر، يتم تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل تنفيذ أكثر من 300 كم شبكات وخطوط طرد وخطوط انحدار صرف صحي بتلك القرى، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال وصلات صرف صحي للمنازل بالقرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة".

يدوره، قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إن الشركة تمضي في تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه شرب ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى (طحانوب - منية شبين – الشوبك - عرب جهينة - عرب الصوالحة – طحوريا - القلزم – الحسانية - الأحراز - كفر طحوريا - كفر شبين- كفر طحا - كفر الشوبك).

وأضاف: "يتم التنسيق مع كل من محافظة القليوبية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ مراحل عمل المبادرة، مشيرًا إلى أن سكان قرى وتوابع مركز شبين القناطر أعربوا عن سعادتهم بالأعمال الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة".

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