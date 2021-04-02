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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بابا الفاتيكان يحتفل بالجمعة العظيمة وسط قيود كورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:03 ص
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
وكالات
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يحتفل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول بالجمعة العظيمة، وسط قيود صارمة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي مساء اليوم في الساعة السادسة(1600 بتوقيت جرينتش)، سوف يترأس زعيم الكنيسة الكاثوليكية قداسا في كاتدرائية القديس بطرس.

وطبقا للفاتيكان، فإنه سيتم قبول عدد ضئيل جدا من المؤمنين في قداس البابا في عيد الفصح.

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