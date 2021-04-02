بابا الفاتيكان يحتفل بالجمعة العظيمة وسط قيود كورونا

يحتفل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول بالجمعة العظيمة، وسط قيود صارمة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وفي مساء اليوم في الساعة السادسة(1600 بتوقيت جرينتش)، سوف يترأس زعيم الكنيسة الكاثوليكية قداسا في كاتدرائية القديس بطرس.وطبقا للفاتيكان، فإنه سيتم قبول عدد ضئيل جدا من المؤمنين في قداس البابا في عيد الفصح.