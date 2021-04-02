أمطار غزيرة على المدن الساحلية في البحيرة

تشهد المدن الساحلية بمحافظة البحيرة، الآن، سقوط أمطار غزيرة، وترتب على ذلك غرق الشوارع بمياه الأمطار، ووجود تجمعات للمياه بالشوارع وخلو الشوارع من المارة، يأتي ذلك بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التى بدأت أمس.وأعلنت الأجهزة التنفيذية، توقف حركة الصيد ببوغاز رشيد والملاحة البحرية بميناء ادكو والمعدية، كإجراء احترازي بسبب سوء حالة الطقس.وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد والتأهب بجميع القطاعات واستنفار كل الجهود والتنسيق بين الجهات كل في موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، واتخاذ كل الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ خلال الساعات القادمة.كما وجه محافظ البحيرة بإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه والتأكد من تراخيصها وتوافر جميع وسائل الأمان والاشتراطات بها ووقف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح، والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال هبوب الرياح والأمطار.وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها والاستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف، والحماية المدنية وكافة المرافق، مع التواجد المستمر بالشارع على مدى الساعة.