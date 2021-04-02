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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مركز روسي يكشف عن تكنولوجيا لتحديث اللقاح ضد كورونا خلال يومين

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:00 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قال رئيس مركز"جاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر جينسبورج إن مركزه أعد تكنولوجيا من شأنها إدخال تعديلات في لقاح (سبوتنيك V) ضد الفيروس التاجي خلال يومين، وذلك لمكافحة طفرات تحور للفيروس.

وأكد جينسبورج وفقا لوسائل إعلام روسية اليوم الجمعة "أن المقصود بالأمر هو تكنولوجيا تعتمد ناقلات الفيروس الغدية حيث يتم في غضون يوم واحد تخليق متسلسل جديد للبروتين يدخل في اليوم التالي إلى المتجه الغدي المستخدم، ويعني ذلك إننا ابتكرنا بنية معدلة وراثيا تسمح لنا باستخدامها كلقاح جاهز".

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