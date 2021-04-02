مركز روسي يكشف عن تكنولوجيا لتحديث اللقاح ضد كورونا خلال يومين

قال رئيس مركز"جاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر جينسبورج إن مركزه أعد تكنولوجيا من شأنها إدخال تعديلات في لقاح (سبوتنيك V) ضد الفيروس التاجي خلال يومين، وذلك لمكافحة طفرات تحور للفيروس.وأكد جينسبورج وفقا لوسائل إعلام روسية اليوم الجمعة "أن المقصود بالأمر هو تكنولوجيا تعتمد ناقلات الفيروس الغدية حيث يتم في غضون يوم واحد تخليق متسلسل جديد للبروتين يدخل في اليوم التالي إلى المتجه الغدي المستخدم، ويعني ذلك إننا ابتكرنا بنية معدلة وراثيا تسمح لنا باستخدامها كلقاح جاهز".