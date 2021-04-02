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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تربية رياضية طنطا تستضيف طلاب النور والأمل المكفوفين

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:59 ص
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تستضيف كلية التربية الرياضية جامعة طنطا طلاب النور والأمل المكفوفين بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، يوم الاثنين القادم، لقضاء يوم ترفيهي ورياضى داخل الكلية.

وأكد الدكتور علاء حلويش، عميد الكلية، أن الكلية ستستضيف ٣٥ طالبا وطالبة من المكفوفين من طلبة النور والأمل لقضاء يوم ترفيهي لمساعدتهم فى انخراطهم مع المجتمع الخارجي، مشيرا إلى أن اليوم سيتضمن مسابقة كرة جرس ومسابقات ثقافية وفنية لأول مرة فى تاريخ الجامعة
وكشف أن الكلية ستقوم بنقلهم من وإلى الكلية علاوة على التبرع لكل طالب بزى رياضى وبعض الأجهزة الرياضية.

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