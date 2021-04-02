10.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في إيطاليا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء 10.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ246 ألفا و904 جرعات في اليوم الواحد.ووفقًا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 11 شهرًا لتطعيم 75% من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 13 أسبوعا.