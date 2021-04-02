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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء التسجيل في عمومية الصحفيين

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:05 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
إسلام نصير
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بدأت، منذ قليل، عملية التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، إذ يشترط حضور 25% من الأعضاء بجدول المشتغلين المسددين للاشتراكات لاكتمال النصاب القانونى، وإجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين 2021.

ويستمر تسجيل الأعضاء حتى الثانية عشرة ظهرًا ويتم المدة ساعة ثم ساعة، وعقب اكتمال النصاب يعقد الصحفيون جمعيتهم العمومية لمناقشة الميزانية وجدول الأعمال، ثم تبدأ عملية التصويت، لكن في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 16 أبريل 2021، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور 25% من الأعضاء المسددين للاشتراك.

ويتنافس في انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين 6 مرشحين على مقعد النقيب و56 مرشحًا لعضوية المجلس.

وحددت اللجنة ما يقرب من 10 شروط وضوابط للتصويت تضمنت الآتي:

1- يجري التصويت فور انتهاء اجتماع الجمعية العمومية ويستمر حتى السابعة مساء، ويتم المد ساعة فى ساعة في حالة وجود ناخبين، وذلك لتجنب الزحام.

2- ضرورة سداد اشتراك النقابة لعام 2020 على الأقل، ويجوز سداد الاشتراك فى نفس يوم التصويت.

3- يشترط وجود كارنيه النقابة والبطاقة الشخصية أو ما يحل محلهما للإدلاء بالصوت.

4- ضرورة ارتداء الكمامة الطبية، وتتولى النقابة توفير الكمامات الطبية عند المداخل، كما يتم توفير الكحول الطبي بمقرات تسجيل الحضور واللجان الفرعية والعامة والمداخل وأماكن التجمع وتوفير كاشف للحرارة.

5- كتابة الاسم «ثلاثى» في حالة تشابه الأسماء.

6- أى إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب تبطلها.

7- ضرورة اختيار مرشح واحد لمنصب النقيب.

8- ضرورة اختيار «6» أسماء فقط لعضوية المجلس في ورقة الانتخاب والاختيار غير مقيد بعدد المرشحين تحت السن أو فوق السن.

9- تحديد فوق السن أو تحت السن يكون عند الفرز فقط باختيار أعلى «6» زملاء من المرشحين لعضوية المجلس على أن يكون من بينهم «3» زملاء على الأقل تحت السن ويمكن أن يكون جميع الفائزين تحت السن.

10- مغادرة مقر اللجان فور الانتهاء من الإدلاء بالصوت لتجنب التجمعات.

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