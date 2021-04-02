مكونات ملابس المصريين القدماء.. هل كان الفراعنة عرايا؟

دائما كان المصريون القدماء الأوائل في كل شيء، فضلًا أنهم كانوا رواد في عالم الموضة من ملابس وحلى لذلك يتحدث اليوم للدستور الدكتور احمد سالم عالم المصريات عن الأزياء ايام المصريين القدماء.وهو لسان يخفي العورة الأمامية.غطاء العورة الذي ينتهي بأهداب على شكل بتلات أو أشرطة ويسمى ايضا "دما" او "بساو".أشرطة وبتلات مثل الباحت ولكن كبيرة.وهو الذيل المثبت ويتشبه بذيول الحيوانات كذيل الأسد أو الكلب أو التمساح أو الثور وكان له دلالة على القوة لأن هذه الحيوانات كانت رموز إلهية وقتها.

كانت أغلب أقمشة الملابس المصرية مصنوعة من الكتان لأنها تقلل الإحساس بالحرارة ولم يكن هناك شتاء نهائيا في وقت المصريين القدماء حيث انهم تحكموا في المناخ عن طريق زراعة بعض النباتات التي تبعث حرارة كبيرة في الجو.وكانت فصول العام تقسم لثلاثة وكل فصل يقسم لأربعة أشهر والفصول هي الفيضان والزرع والحصاد، ولم يكن هناك تقسيمة الصيف والشتاء والربيع والخريف، فضلا عن عمل أفران الخبز داخل منازلهم، والتي كانت تعمل على تدفئة المنازل بالإضافة لاستخدامهم المباخر التي كانت من جمر النار وتعطي نوعا من التدفئة، ومنازلهم جميعا بنيت من مواد كلها طبيعية تساعد على التدفئة، فضلا عن ان كل أعمالهم كانت شاقة جدا في جميع المجالات.

- ثوب فضفاض:

- الرداء:

- المئزر:

- الجوبلة:

الصديري:

- تاريخ الملس:

- الجرجار:

- التلى:

- المنسج:

- الملس:

نبذت النساء ذلك الزي نظرا لضيقه وعدم شعورهم بالراحة فقاموا بتفصيل ثوب فضفاض من اول الكتفين ويربط بمشبك تحت الثدي الأيمن ثم ظهرت الأثواب ذات الثنايا مع ضيق الأكمام وفتحتان عند العنق أمامية وخلفية مزودتان بشريطين.وهناك العديد من التصميمات الاخري التي ظهرت في مصر القديمة في عهد الدولة الحديثة وهي:قطعة من الكتان بطول نصف متر وعرض 60 سم، تلف حول البدن باتجاه عقارب الساعة لتغطي منطقة ما بين الخصر والركبتين، وكانت نهاية القطعة الخصرية تطوى إلى الخلف لمضاعفة سمكها وتدخل القمة تحت الجزء المطوي، وتشد فوقها قطعة أخرى من القماش على البدن.ارتداه ملوك ونبلاء الدولة الوسطى نصف بشكل مضفر يلف حول البدن عكس عقارب الساعة ويشد إلى الأمام ويحفظ من الاتساخ أو التثني والكرمشة بالأصابع أثناء شده لموضعه وتعقد في وسط الحزام عقدة أنشوطية غريبة.قطعة قماش تلف حول الجسم بثنية كبيرة من الأمام من منطقة الحزام.- المجول:قطعة مستقيمة من القماش تثبت بشريط يدور حول الوسط ثم يتدلى طرقها أمامًا حتى أسفل الركبة، ويلبس معه عادة غطاء للأكتاف. وكانت الجونلة للرجال أيضًا.رداء ضيق وسطه عالي ويصل إلى القدم وله لون واحد، وفي الحفلات يطرز بالزخارف ويزين بالخرز الملون.بعدما بدأت تختفي مصر القديمة بدأت العديد من الأزياء الأخري تطهر وكان المصريين يأخذون موضتهم من مدن الصعيد بسبب تأثرهم بالزي المصري القديم نوعا ما وادخال بعض التعديلات عليه.كان الزى الرسمى للنوبة وكان أقرب للزى الفرعونى، لقرب أماكن وجودهما جغرافيًا، وكان يتميز بأنه شديد الطول وبكم فضفاض.وهو عبارة عن قماش يشبه التل يحتوى على زخارف وموتيفات من الحرير، لكن ابتعدت عنه المرأة الصعيدية مع بداية الخمسينات بسبب ارتدائه الراقصات.زى ينسج على النول ويتميز بالتطريز اليدوى.تطورت كل تلك الازياء وتم دمجها في ثوب واحد يسمي الملس تم تصميمه بتصميمات عديدة كلها تصلح لاطلالات المرأة العصرية ولكن يجب التشديد على انه لا علاقة له بمصر القديمة من قريب او بعيد.