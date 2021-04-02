التشيك تسجل 6207 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت التشيك عن تسجيل 6 آلاف و207 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو براغ الدولي، اليوم الجمعة، أن أعداد المصابين المحتجزين في المستشفى انخفض إلى 7 آلاف حالة، من بينهم ألف و100 حالة حرجة.وكانت الحكومة التشيكية قد شددت على الإبقاء على إجراءات التباعد الاجتماعي ومكافحة الفيروس خلال عطلة عيد الفصح؛ حيث تتضمن الإجراءات حظر السفر بين المناطق داخل البلاد.كما حذرت المواطنين بأن طريقة تعاملهم مع الجائحة خلال العطلة ستحدد مصير خطط تخفيف القيود المفروضة خلال الأيام والأسابيع اللاحقة.