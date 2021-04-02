الغالبية العظمى من الألمان يؤيدون القيود على التجوال لمكافحة كورونا

أعربت غالبية واضحة من الألمان عن تأييدها لفرض قيود على الخروج الليلي لمكافحة جائحة كورونا.وفي استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي أيد 56% من الألمان اتخاذ مثل هذه الإجراءات في كافة أنحاء ألمانيا لمواجهة تزايد أعداد الإصابات، بينما عارض ذلك 37%، ولم تدل 7% بأي بيانات.وكلما كان المشاركون في الاستطلاع أكبر سنا، زاد تعاطفهم مع قيود التجول، وبلغت نسبة التأييد بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما 36% فقط، ووصلت إلى 66% بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما.