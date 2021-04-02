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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: ضوابط حضور المعلمين بالمدارس خلال رمضان بالتنسيق مع المحافظين

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:52 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن الوزارة تمنح الحرية لمدير المديرية التعليمية بالتنسيق مع المحافظ، في وضع ضوابط حضور المعلمين بالمدارس خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح نائب وزير التعليم، أن للمديرية التعليمية الحق في تحديد جداول حضور معلمي المدارس التابعة لها وفقا لجداول الحصص المقررة لكل مدرس في المدارس.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الوزارة ستعلن الأسبوع المقبل، "ضوابط الحضور والتقييم في شهر رمضان المعظم"، في كافة المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والدولية.

وأشار وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاحتماعي" الفيس بوك"، إلى أن الوزارة، ستعلن أيضا "ضوابط امتحانات أولى وثانية ثانوي" و"جداول الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي".

وكان قد أعلن أنه سوف تكون امتحانات أولى ثانية ثانوي ورقية في لجان مدرسية مؤمنة وبنظام الاسئلة الجديد كما أعلنا من قبل بكل وضوح.

وأشار" شوقي" إلى أن كل ما يثار حاليا عدا ذلك فهو محض افتراء وكذب وتضليل.

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