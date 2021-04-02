مقتل وإصابة 12 فى انفجارين متفرقين بأفغانستان

أعلن المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند الأفغانية عمر زواك مقتل خمسة مدنيين صباح اليوم الجمعة إثر انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق سريع بمدينة "لشكرجه".وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن قنبلة أخرى استهدفت حافلة مدنيين أيضًا في ولاية هرات؛ حيث قال المتحدث باسم حاكم الولاية جيلاني فارهاد إن الانفجار أسفر عن إصابة سبع سيدات.. ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن أي من الانفجارين حتى الآنيشار إلى أن شرطيًا بالوحدات الخاصة كان قد قتل في هجوم مساء أمس الخميس بوسط ولاية "بغلان"، وأعلنت حركة طالبان الإرهابية عن مسئوليتها عنه.