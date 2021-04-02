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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان: سنحث جيش ومعارضة ميانمار على الحوار

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:48 ص
ميانمار
ميانمار
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قال وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، إن بلاده ستحث الجيش في ميانمار ومعارضي الانقلاب العسكري على الانخراط في حوار لحل الاضطرابات الجارية في البلاد.

وأضاف موتيجي في تصريحات للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الياباني حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الجمعة أن اليابان ستستخدم العقوبات إذا كانت ستؤدي إلى حل فوري ولكن الأمور ليست بهذه السهولة، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أنه سيكون من المجدي أن نقوم بفرض عقوبات لأن بلاد أخرى تفعل ذلك فحسب.

وأكد موتيجي، أنه في نهاية الأمر؛ تحتاج الأطراف المعارضة في ميانمار إلى الدخول في حوار والبحث عن طريق لإيجاد حل، في ظل دعم المجتمع الدولي لمثل هذه الجهود.

ولفت إلى أن اليابان ستعمل على تحقيق حوار بين الجيش في ميانمار والحزب الذي تترأسه زعيمة البلاد المعتقلة أونج سان سو تشي والجماعات المسلحة من الأقليات العرقية المختلفة في ميانمار.

تجدر الإشارة إلى أن ميانمار تشهد حالة اضطراب منذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المدنية أونج سان سو تشي واحتجزها في فبراير الماضي؛ مما أثار احتجاجات يومية في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بعودة الديمقراطية.

وترد قوات الأمن بقمع وحشي متزايد يشمل استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي بالإضافة إلى الذخيرة الحية في بعض الأوقات، وذلك بهدف تفريق المتظاهرين ووقف الاحتجاجات وهو ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا ما بين قتلى ومصابين.

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