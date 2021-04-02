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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الشارد».. رواية جديدة لأحمد الصمادى

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:05 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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يستعد الكاتب الأردنى أحمد محمد الصمادى، لطرح أحدث مؤلفاته رواية تحت عنوان «الشارد» حكايات منسية، الصادر عن دار الزهرة للنشر والتوزيع، والمقرر أن يشارك به بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته القادمة.

وكشف "الصمادى"، عنوأن روايته الجديدة تتكون من 3 أجزاء ويضم بعض الحكايات المتنوعة والشيقة، فى إطار اجتماعى يتضمنه الفنتازيا والخيال العلمى بشكل مبسط ومختلف ليصل إلى روحانيات وأدراك القارئ ليمس الواقع المحيط بنا.

ويأتى العمل بإسقاطات سياسية وفلسفية وأسئلة وجودية، تنعكس مباشرة على المجتمع العربى، الأكثر استدعاء لفكرة الوطن الأول والعودة المبنية على أسس دينية، وتناولت استغلال الدين فى أمور السياسة والحكم والإدارة، والمطامع الشخصية.
أضاف الصمادى، أنه بصدد طرح رواية جديد ايضا مترجم لأكثر من لغة مثل الفرنسية والإنجليزية، وذلك بالتعاون مع المنصة الشهيرة أمازون.
وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قد قالت إنّ الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولى للكتاب "استثنائية"، مؤكدة أنّ معرض القاهرة 2022 سيكون في موعده في يناير وفبراير مع تحسن الظروف في العالم.
وأوضحت أنّ قرار تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب، من شهر يناير 2021، إلى يونيو 2021، يأتي لحماية للجمهور وللمشاركين، بعد الدخول في الموجة الثانية لفيروس كورونا، التي تتطلب الكثير من الإجراءات، إذ يعد المعرض أكبر حدث به تجمع جماهيري من شأنه أن يعرض المواطنين لمخاطر كورونا.

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