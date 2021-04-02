إعطاء 13.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم إعطاء 13.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ352 ألفا و304 جرعات في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 10 شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 14 أسبوعا.