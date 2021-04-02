أمريكا تستبعد استخدام لقاح أسترازينيكا للتطعيم ضد كورونا

استبعد كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، اللجوء إلى استخدام لقاح "أسترازينيكا" البريطاني في عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد.ورأى فاوتشي، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه لا حاجة لاستخدام لقاح "أسترازينيكا" لمكافحة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حتى لو تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة التنظيمية للأدوية.وأضاف فاوتشي، أن استخدام أسترازينيكا لا يزال بحاجة إلى مزيد من النظر، وأنهم لديهم لقاحات كافية لتلبية جميع احتياجاتنا، دون اللجوء إلى أسترازينيكا.جدير بالذكر أن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي علقت عمليات التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" بسبب تسجيل حالات تجلط دموي بعد استخدامه ودفعت هذه الحالات الجهة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي للتحقيق فيها، لكنها ترى حتى الآن أنه من الممكن مواصلة التطعيم.