عنوان خطبة الجمعة اليوم 2-4-2021

عنوان خطبة الجمعة اليوم الموافق 2-4-2021

شروط الصلاة في المساجد خلال شهر رمضان:



- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين المصلين.



- استمرار عدم فتح دورات المياه، وأيضًا عدم فتح الأضرحة، مع عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.



- استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة الراتبة والتي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق.



- عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها، بجانب عدم عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد.



- فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة لصلاة العشاء والتراويح.



- فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما فى ذلك صلاة التراويح، مع الاستمرار على قصر خطبة الجمعة بالمساجد على الا تزيد على عشر دقائق فقط.



- استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.

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أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عنوان خطبة الجمعة اليوم الموافق 2-4-2021، حيث نشرت الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف عنوان الخطبة تحت اسم " مفهوم التنمية الشاملة".كما أكد الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف اليوم، على ضرورة التزام جميع الأئمة بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.وقال الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف، "نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".وفي وقت سابق، كشف الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، عن الشروط والضوابط للصلاة فى المساجد خلال شهر رمضان الكريم العام الجاري والتي جاءت على النحو:- ضرورة ارتداء الكمامة الطبية لجميع المصلين، مع اصطحاب المصلحة الشخصية لكل فرد.