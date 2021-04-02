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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اجتماع تنسيقي للكتلة البرلمانية في الإسماعيلية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:39 ص
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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عقدت الكتلة البرلمانية لمحافظة الإسماعيلية، أمس الخميس، اجتماعًا بدعوة من النائب أحمد عثمان، وبحضور كبير العائلة، النائب السابق المهندس محمود عثمان، في تقليد جديد يهدف لطرح المشاكل وإيجاد آليات للحلول والتواصل الدائم من خلال سلسلة لقاءات ستجوب المحافظة ومراكزها بحضور كل النواب.

وقال النائب أحمد عثمان إن الكتلة البرلمانية للإسماعيلية اتفقت على التواصل الشهري لوضع مخططات العمل تحت قبة البرلمان وعمل طلبات موحدة بهدف إعطاء قوة التأثير وسرعة إنجاز مطالب أهالي الإسماعيلية.

وأضاف أن اللقاء اتسم بمراجعة غالبية مشاكل الإسماعيلية وتحديد خط سير الكتلة البرلمانية خلال الفترة القادمة تجاه إيجاد حلول سريعة وفعالة، وأن الفترة القادمة ستشهد نشاطا للكتلة البرلمانية بالإسماعيلية داخل البرلمان.

حضر اللقاء النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب والنائب حماد موسى عضو مجلس الشيوخ وأمين مستقبل وطن بالإسماعيلية، والنواب: عصام دياب وأحمد بدران البعلي وسامي سليم ورضوى جعفر ونائب الشيوخ رمضان إمام، واعتذرت النائبة آمال رزق الله للارتباط بعمل داخل البرلمان والنائب أحمد دندش لظروفه الصحية.

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