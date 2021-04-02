اجتماع تنسيقي للكتلة البرلمانية في الإسماعيلية
الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:39 ص
مصطفى ديابطباعة
عقدت الكتلة البرلمانية لمحافظة الإسماعيلية، أمس الخميس، اجتماعًا بدعوة من النائب أحمد عثمان، وبحضور كبير العائلة، النائب السابق المهندس محمود عثمان، في تقليد جديد يهدف لطرح المشاكل وإيجاد آليات للحلول والتواصل الدائم من خلال سلسلة لقاءات ستجوب المحافظة ومراكزها بحضور كل النواب.
وقال النائب أحمد عثمان إن الكتلة البرلمانية للإسماعيلية اتفقت على التواصل الشهري لوضع مخططات العمل تحت قبة البرلمان وعمل طلبات موحدة بهدف إعطاء قوة التأثير وسرعة إنجاز مطالب أهالي الإسماعيلية.
وأضاف أن اللقاء اتسم بمراجعة غالبية مشاكل الإسماعيلية وتحديد خط سير الكتلة البرلمانية خلال الفترة القادمة تجاه إيجاد حلول سريعة وفعالة، وأن الفترة القادمة ستشهد نشاطا للكتلة البرلمانية بالإسماعيلية داخل البرلمان.
حضر اللقاء النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب والنائب حماد موسى عضو مجلس الشيوخ وأمين مستقبل وطن بالإسماعيلية، والنواب: عصام دياب وأحمد بدران البعلي وسامي سليم ورضوى جعفر ونائب الشيوخ رمضان إمام، واعتذرت النائبة آمال رزق الله للارتباط بعمل داخل البرلمان والنائب أحمد دندش لظروفه الصحية.
وقال النائب أحمد عثمان إن الكتلة البرلمانية للإسماعيلية اتفقت على التواصل الشهري لوضع مخططات العمل تحت قبة البرلمان وعمل طلبات موحدة بهدف إعطاء قوة التأثير وسرعة إنجاز مطالب أهالي الإسماعيلية.
وأضاف أن اللقاء اتسم بمراجعة غالبية مشاكل الإسماعيلية وتحديد خط سير الكتلة البرلمانية خلال الفترة القادمة تجاه إيجاد حلول سريعة وفعالة، وأن الفترة القادمة ستشهد نشاطا للكتلة البرلمانية بالإسماعيلية داخل البرلمان.
حضر اللقاء النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب والنائب حماد موسى عضو مجلس الشيوخ وأمين مستقبل وطن بالإسماعيلية، والنواب: عصام دياب وأحمد بدران البعلي وسامي سليم ورضوى جعفر ونائب الشيوخ رمضان إمام، واعتذرت النائبة آمال رزق الله للارتباط بعمل داخل البرلمان والنائب أحمد دندش لظروفه الصحية.