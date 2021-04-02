«المقاولين العرب» يعلن تشكيل لجنة تسيير اتحاد المقاولين السودانيين

تلقى المهندس حمدي شحاتة الأمين العام للاتحاد المقاولين العرب، خطابًا من لجنة التسيير باتحاد المقاولين السودانيين، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة تسيرية جديدة للقيام بمهتم اتحاد المقاولين السودانيين، وذلك لحين إتمام الانتخابات، مؤكدا استمرار الاتحاد المقاولين السوداني بعضوية اتحاد المقاولين العرب.وأوضح «شحاتة» أن التشكيل الجديد للجنة باتحاد المقاولين السودانيين ضم المهندس المعز فاروق خليل رئيسًا للاتحاد ورئيس الجنة التسيير، والمهندس هشام خليل محمد الامين العام للاتحاد، بينما تولى المهندس هاني فاروق سليمان الأمين المالي للاتحاد المقاولين السودانيين.وأعرب أمين عام المقاولين العرب، عن سعادته متمنيًا لرئيس الاتحاد واللجنة التسيير الجديدة دوام التوفيق والتطوير واتخاذ خطوات قوية جادة لإعادة أعمار السودان.