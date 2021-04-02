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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جهود محافظة القاهرة بمسار «المومياوات الملكية» في 12 نقطة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:38 ص
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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على مدار سنتين، قامت محافظة القاهرة بتجهيز خط سير المومياوات الملكية الممتد من المتحف المصري بميدان التحرير وحتى المتحف المصري بالفسطاط.

ويرصد "الدستور" ما أنجزته محافظة القاهرة في المسار في السطور التالية:

- تطوير ميدان التحرير ومحيطه على الشكل الفرعوني بأربع كباش تتوسطهم مسلة وسط مزروعات فرعونية.

- طلاء واجهات جميع العقارات المطلة على خط السير.

- رفع كفاءة الطرق بإعادة الرصف واستكمال الأرصفة.

- صيانة الكباري مع إعادة طلاء أجسامها وباطنها وأعمدتها.

- تنسيق المسطحات الخضراء وزراعتها مع تقليم الأشجار.

- رفع كفاءة أعمدة الإنارة وإعادة التخطيط المروري لكل الشوارع.

- إنشاء سور جمالي بطول مسار المومياوات بمحاذاة قرية الفواخير وحتى عين الصيرة.

- تطوير محيط متحف الحضارات بمصر القديمة.

- تطوير بحيرة عين الصيرة وإنشاء منطقة فنادق سياحية مفتوحة ومطاعم وكافيهات ومسطحات خضراء بواجهة المتحف.

- تطوير ورفع كفاءة كوبري المانسترلي ذو الطابع المعماري المتميز.

- رفع كفاءة منطقة الجزيرة الوسطى.

- رفع كفاءة محيط مستشفى الأورام بالسيدة زينب وتحميلها بالجرانيت وإنشاء نافورة بها.

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