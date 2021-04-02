بدء اختبارات تعيين عمال الشبكات بـ«مياه مطروح» (صور)

قال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن اختبارات التعيين الخاصة بتوظيف عمال شبكات بدأت؛ وذلك لسد الاحتياج في هذه الوظيفة.وأضاف "خالد"، في بيان اليوم الجمعة، أن جميع أعمال التقييم تجري بالتنسيق بين أعضاء اللجنة، في إطار الشروط المعلنة بكل حيادية وموضوعية بعيدًا عن التحيز والمحاباة.ونوه بأن الشركة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، واتباع كافة تعليمات الوقاية من أعمال تعقيم والالتزام بارتداء الأقنعة الواقية والحفاظ على مسافات التباعد وقياس درجات الحرارة لكافة المتقدمين.وأكد أن الاختبارات التحريرية للمتقدمين، مستمرة حتي يوم السبت القادم، ومن يتخطى نسبة النجاح 70% يتأهل للاختبارات الشفوية.