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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«اللي في الحصالة».. طفل يتبرع لعمل الخير بكفر الشيخ

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:36 ص
الطفل آسر أكرم
الطفل آسر أكرم
عمرو الشامي
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لم يمنع صغر السن الطفل آسر أكرم، من التبرع لعمل الخير وخاصة لزملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الطفل آسر أكرم كامل، 4 سنوات، من قرية القرضا بمحافظة كفر الشيخ، حضر إلى لجنة الزكاة ومعه حصالته وبداخلها 131.5 جنيه، وهى تحويشته من مصروفه يريد أن يتبرع بها لصالح مركز ذوي الاحتياجات الخاصة للأطفال الذي يجري إنشاؤه حاليًا.

وقال الدكتور عصام الشامي، مسئول بلجنة زكاة القرية، إنه فوجئ بالطفل يحضر برفقة والده، ويطلب منه أخذ حصالته كاملة والتي كانت تحتوي على مبلغ قدره 131.5 جنيه، وذلك للتبرع بها لأعمال الخير.

وأضاف مسئول لجنة الزكاة، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه ليست المرة الأولى التي يستقبل فيها تبرعات من أطفال فقد سبق الطفل آسر، آلاف الأطفال ولكن يعد هو الأصغر سنا على الإطلاق.

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