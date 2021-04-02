نائب محافظ القاهرة تتابع اللمسات النهائية فى مسار نقل المومياوات

قامت المهندسة جيهان عبدالمنعم بالمرور الميداني لمتابعة ومراجعة ماتم من أعمال بجميع مراحل التطوير في مسار نقل المومياوات الملكية، ووضعت بعض اللمسات الجمالية والملاحظات التى تضفى طابع خاص.وقامت نائب المحافظ بالمرور بنطاق أحياء السيدة ومصر القديمة، وقد صرحت بأنه تم عمل تابلوه زراعى من الورود والأزهار بالقرب من كوبرى المانسترلى ليضفى مظهر جمالى بخط السير، وقد أكدت بأنه تم رفع كفاءة كوبرى المانسترلى إلى جانب رفع كفاءة البلدورات، وتم تقليم جميع الأشجار المارة بالمسار وتهذيب النجيلة وتنسيق الزهور.كما أشارت إلى تنفيذ أعمدة إنارة مصممة بشكل كلاسيكى إلى جانب دهان باقى أعمدة الإنارة المارة بالمسار وصيانتها.كما أوضحت أنه تم تركيب الجرانيت أمام معهد الأورام، كما تم رفع كفاءة النافورة التجميلية بميدان فم الخليج.وتم رفع جميع الإشغالات بسور مجرى العيون، بالإضافة إلى تجميل وتنظيف مجرى النيل ورفع أى مخلفات أو إشغالات من جانبى نهر النيل.وقد أضافت إلى أنه تم الانتهاء من أعمال طلاء كل الأسوار، ورفع كفاءتها مع إزالة أى تشوهات من عليها مع طلاء واجهات كل العقارات المطلة على الطريق المؤدى إلى متحف الحضارة، واستكمال الأرصفة والبلدورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كل الإشغالات الخاصة ببائعى الفواخير، وإخلاء الأرصفة تمامًا للمشاة.كما تم توحيد الواجهات للعقارات والمحال وأسوار المدارس بالميادين.كما أشارت نائب المحافظ إلى أنه تمت مراجعة دهانات أجسام وأسوار كل الكبارى الموجودة بالمسار من الداخل والخارج، مع الانتهاء من معالجة الأجزاء المتهالكة من الفواصل والأسوار والأرصفة ورفع كفاءتها بشكل عام، وكذلك رفع كل الإشغالات وإعادة المظهر الجمالي والتشجير، كما تم رفع "شاسيهات" الإعلانات المخالفة للشروط من أعلى المباني والعمارات التراثية.كما أوضحت أنه ضمن تطوير خط السير قد تمت إزالة المناطق العشوائية الواقعة بخط السير «السحيلة وكوم غراب» إلى جانب رفع أى محطات مناولة بهذه المنطقة.وقد تم تنفيذ أعمال التطوير خلال وقت وجيز من خلال عمل جاد استمر ليل نهار، وتمت جميع الأعمال بقيادة وإشراف من المهندسة جيهان عبدالمنعم، وبالتعاون مع الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حى السيدة زينب ومجموعة عمل تعمل من خلال تعليماته، وبمشاركة أيضًا مع مجموعة عمل جادة من المنطقة الجنوبية بمتابعة العميد ماجد فوزى مشروعات المنطقة الجنوبية، إشراف على الأعمال إسلام عادل مدير الاتصال السياسى بالمنطقة الجنوبية.