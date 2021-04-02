8792 إصابة جديدة بكورونا و400 وفاة فى روسيا

أعلنت روسيا تسجيل 8792 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الجمعة، بينها 1764 حالة في موسكو، ليصل

إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و563056 منذ بدء الجائحة قبل عام.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 400 شخص توفوا جراء المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 99633.