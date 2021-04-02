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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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متحدث «الأوقاف»: إغلاق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية في رمضان
الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:30 ص
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ناشد الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، الجميع بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا خلال شهر رمضان.
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