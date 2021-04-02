صحيفة: أول ناقلة إماراتية توصل 50 مليون جرعة لقاح كورونا إلى 50 وجهة

أكدت صحيفة البيان الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة، أن الإنجاز الذي حققته "الإمارات للشحن الجوي" بكونها أول ناقلة توصل خمسين مليون جرعة لقاح "كورونا" إلى خمسين وجهة.وتحت عنوان " مأثرة جديدة".. أكدت صحيفة "البيان"، اليوم الجمعة، أن دبي ممثلة بـ "الإمارات للشحن الجوي"، وبقية مؤسساتها الوطنية هي شريك أساسي في إنقاذ العالم من جائحة كورونا، ووقف تفشيها، والتغلب على آثارها، وقيادة جهود التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية.وأوضحت الصحيفة، أنه بحلول يوم الصحة العالمي، الذي يصادف السابع من أبريل، إذ تصبح هذه المؤسسة، أول ناقلة توصل خمسين مليون جرعة لقاح إلى خمسين وجهة، في إنجاز يجسد روح الإنجاز والمبادرة الإماراتيين.وأكدت "البيان" في الختام أن هذه المؤسسة الإماراتية العملاقة، حافظت كغيرها من مؤسسات الإمارات، على مرونتها وحيويتها خلال انتشار الجائحة، واستجابت بسرعة، للمحافظة على انسياب حركة البضائع الأساسية في جميع أنحاء العالم، كما كانت من أوائل الناقلات الجوية في العالم، التي استخدمت طائرات ركاب لرحلات الشحن فقط، من أجل نقل معدات الوقاية الشخصية والمستلزمات الطبية والأدوية والمواد الغذائية، وشغلت خلال عام واحد عددًا قياسيًا من الرحلات الجوية لهذه الغاية.