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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب شرق تايوان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:00 ص
زلزال
زلزال
وكالات
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ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر المنطقة الواقعة قبالة سواحل جنوب شرق تايوان في الساعة 1.50 بعد ظهر اليوم الجمعة، وفقًا لمكتب الأرصاد المركزي في الجزيرة.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات من جراء الزلزال، بحسب ما أورده موقع"فوكس تأيوان" الإخباري.

وقال المكتب إن مركز الزلزال يقع في البحر، على بعد حوالي 29.2 كيلومتر جنوب غرب مقاطعة تايتونج، وعلى عمق 24.1 كيلومتر.

وتقع جزيرة تايوان قرب صفائح تكتونية في قاع المحيط الهادئ، مما يجعلها عرضة لحدوث الزلازل بانتظام.

يشار إلى أن أكثر من 100 شخص قتلوا في زلزال ضرب جنوبي تايوان عام 2016، كما قتل زلزال آخر أكثر من ألفي شخص في عام 1999.

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