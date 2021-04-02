إغلاق دير السيدة العذراء بأخميم أمام طالبي الخلوة

أعلن دير السيدة العذراء مريم بأخميم، عدم أستقبال الزوار وطالبي الخلوة بالدير، وذلك في الفترة من يوم الإثنين حتى الخميس من كل أسبوع.وقال الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير في بيانًا له: ان الدير سيسمح بالزيارة في ايام السبت والجمعة والأحد من كل أسبوع بالحجز المسبق، مع ضرورة الألتزام بالإجراءات الأحترازية المتبعه.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.