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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«فؤاد»: نتابع باستمرار الموقف التنفيذي لخطط الإصحاح البيئي لشركات البترول

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:22 ص
جريدة الدستور
أريج الجيار
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أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جولة تفقدية لشركات البترول في خليج السويس وهي شركات: النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول بنطاق محافظة السويس، بحضور عدد من قيادات وزارة البترول، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق المستمر بين وزارتي البيئة والبترول.

وأوضحت فؤاد أن الوزارة تقوم بتقييم ومتابعة نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه الشركات في ضوء المراجعات التي تمت وذلك طبقًا للجداول الزمنية للخطط التي تم اعتمادها من قبل جهاز شؤون البيئة والوقوف على مدى التزامها بالمخطط الزمني المقترح للتنفيذ.   

وأضافت أن نسبة تنفيذ خطة الإصحاح البيئي لشركة النصر للبترول بلغت 58% حيث تم تشغيل الوحدة التجريبية (المرحلة الأولى) بصورة منتظمة ومستمرة لاستيعاب كمية مياه الصرف الصناعى بالكامل (حوالى 550 متر مكعب ساعة) ليتم معالجتها ودخولها كتغذية للمرحلة الثانية من المعالجة وذلك بقيمة إجمالية بلغت حوالى (25 مليون جنيه)، مشيرة إلى قيام جهاز شئون البيئة بسحب عينات من داخل وخارج مياه الصرف الصناعى للشركة حيث تبين مطابقتها لمعايير الصرف على البيئة البحرية الواردة بقانون حماية البيئة.

وتابعت وزيرة البيئة أنه جارى تنفيذ مشروع تطوير نظام معالجة الصرف الصناعى (المرحلة الثانية) للشركة وذلك بقيمة إجمالية قدرها 22 مليون دولار (351.600 مليون جنيه مصرى)، كما تم الانتهاء بنسبة 100% من تنفيذ أعمال إصلاح خطى الصرف الصناعى داخل البحر بطول 500 متر بتكلفة قدرت بحوالى (116 مليون جنيه).

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد أن نسبة نسبة تنفيذ خطة الإصحاح البيئى بشركة السويس لتصنيع البترول لتنفيذ إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بالشركة بلغت 25% حيث تقدر القيمة الاجمالية لتكلفة المشروع حوالي (24.3 مليون دولار).

وقد شددت وزيرة البيئة على سرعة انتهاء الشركات من تنفيذ الخطة المحددة فى الوقت المخصص لها، مؤكدة متابعتها للجدول الزمنى والتقدم المحرز من قبل الشركات كل شهر.

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