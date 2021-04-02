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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استنفار أمنى وسيارات مصفحة لتأمين موكب نقل المومياوات

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:44 ص
موكب نقل المومياوات
موكب نقل المومياوات
هدير مصطفي
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شهدت شوارع القاهرة حالة من الاستنفار الأمني وانتشار الخدمات الأمنية والسيارات المصفحة لتأمين خط سير نقل المومياوات الملكية.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن انعقاد اجتماعات مكثفة لوضع خطة أمنية رفيعة المستوى لتأمين موكب نقل المومياوات التي من المقرر إجراؤها غدًا السبت، عقب توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأوضح المصدر أن اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة عقدا اجتماعات موسعة يومية مع رؤساء القطاعات ورؤساء المباحث لوضع خطة تأمين موكب نقل المومياوات.

ووجه "الجندي" بضبط الخارجين عن القانون وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي لمنع تسلل العناصر الإجرامية إلى مكان خط سير المومياوات وإتمامها بمظهر حضاري.

وكشف المصدر عن أن موكب نقل المومياوات سيكون له خط سير محدد من المتحف المصري بميدان التحرير الي المتحف الحضاري الجديد بالفسطاط وسيتم تأمينه بشكل لائق.

وأوضح أن كل العناصر الشرطية سوف تشارك في تأمين الموكب، مشيرًا إلى توجيه كل القطاعات للمشاركة في تأمين الموكب ومنهم ضباط الحماية المدنية للكشف عن المفرقعات وضباط الأمن المركزي والعمليات الخاصة لتأمين خط السير وضباط الإدارة العامة للمرور لتسيير حركة المرور بشوارع العاصمة ورجال البحث الجنائي لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون.

وأعلنت الجهة المنفذة للحفل، عن أنه من المقرر أن يتم النقل مساء السبت الموافق 3 أبريل، حيث تتجه أنظار العالم في هذا التوقيت إلى قلب القاهرة وبالتحديد ميدان التحرير، حيث تنطلق المسيرة المُنتظرة لموكب ملوك الفراعنة المعروف بـ"المومياوات الملكية"، التي ستحصل على موقعها الجديد في متحف الحضارة المصرية بمدينة الفسطاط بالقاهرة.
على أن يتقدم الموكب لفيف من الفنانات مرتديات الزي الفرعوني بقيادة المايسترو نادر عباسي، وبصحبة فرق الموسيقى العسكرية المرتدية للملابس الفرعونية، وسيتحرك الموكب من ميدان التحرير في عربات فرعونية بعد غروب شمس السبت 3 أبريل، كل عربة مزينة باسم كل ملك من ملوك الفراعنة.
ومن المقرر أن يمر الموكب الملكي الذي يضم 22 مومياء فرعونية، إضافة إلى 17 تابوتًا ملكيًا، بميدان التحرير، حيث سيتم الافتتاح الرسمي للميدان بعد انتهاء أعمال تطويره، ثم سيواصل طريقه إلى سور مجرى العيون الذي سيشهد افتتاحه الرسمي بعد تطويره خلال الأشهر الماضية، مرورًا بمنطقة الفسطاط وصولًا إلى متحف الحضارة المصرية.

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