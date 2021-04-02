15 مصابًا بانقلاب «ربع نقل» فى الإسماعيلية

أصيب 15 شخصًا بإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارة ربع نقل قرب مركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية.تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل رقم "ر ط ق 4316" بمفارق عثمان مدينة التل الكبير على طريق 36 الحربي.ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ15 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من الحادث.ونقلت سيارات الإسعاف 7 أشخاص إلي المجمع الطبي بالإسماعيلية وهم: مصطفى إبراهيم سليمان 16 سنة فاقوس - شرقية، ومحمد محمد إبراهيم 15 سنة فاقوس- شرقية، وعبدالحميد عمر عبدالحميد 13 سنة فاقوس - شرقية، وإبراهيم محمد إبراهيم 10 سنوات فاقوس -شرقية.كما نقلت شروق ماهر السيد 12 سنة فاقوس- شرقية، وعبير ماهر السيد 16 سنة فاقوس- شرقية، وطفل حوالي 12 سنة، فيما تم نقل باقي المصابين إلى المجمع الطبي في مدينة الصالحية الجديدة التابعة لمحافظة الشرقية.وقالت المصادر الطبية إن حالات المصابين غير مستقرة وإن الإصابات عبارة عن كسور في العامود الفقري والحوض والجمجمة وجروح تهتكية في الأطراف.