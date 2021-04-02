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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التوترات بين أمريكا وتركيا لم تكن بسبب منظومة «S-400»

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:51 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تعد الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وتركيا نتاج إحباط أمريكا المتزايد تجاه تركيا، والذي بدأ بوجه
خاص في مطلع القرن الحالي، عندما بدأت تركيا في اتباع سياسة خارجية مستقلة، لم تكن بالضرورة متوافقة مع المصالح الأمريكية المحددة.

وببساطة فإنه كلما قاومت أنقرة مطالب أمريكا بصورة متزايدة، كلما زادت أمريكا الضغط عليها.

ويضيف الدكتور على ديميداس، أستاذ العلوم السياسية الأمريكي، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، أن أزمة منظومة الصواريخ إس- 400 مجرد أحدث ملامح هذه الدائرة المفرغة، كما أنها دليل واضح على أن واشنطن على حافة فقدان قبضتها على تركيا تماما، كما يتضح من تأكيد وزير الخارجية التركي مؤخرًا مولود جاويش أوغلو على أن شراء منظومة إس- 400 "صفقة منتهية".

وأشار ديميداس إلى أن تحدي تركيا المتزايد لأمريكا بدأ يتصاعد مع تولي حكومة حزب العدالة والتنمية السلطة في نفس الوقت الذي كانت تستعد فيه الولايات المتحدة لغزو العراق عام 2003، ونظرًا لأن تركيا كانت قد عانت بالفعل من التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحرب الخليج التي قادتها الولايات المتحدة في عام1991، رفضت حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان في مارس 2003 طلب واشنطن استخدام الأراضي التركية.

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