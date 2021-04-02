17 أبريل.. بدء المرحلة الثانیة من برنامج التطعیم ضد كورونا في ماليزيا

أعلن وزیر الصحة المالیزي الدكتور أدھم بابا، أن المرحلة الثانیة من برنامج التطعیم ضد فیروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ستبدأ في 17 أبریل الجاري، وذلك قبل یومین من الموعد المحدد سلفا في 19 أبریل.ودعا الوزير في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) إلى تكثیف حملة التسجیل، مشيرا إلى أن 30 % من 7 ملایین ماليزي هم الذین سجلوا أسماءھم، وھم المواطنون والمقیمون الذین یتجاوز أعمارھم 60 عاما.وأوضح أن العدد المستھدف البالغ 9.4 ملیون شخص سیتلقون اللقاحات في المرحلة الثانیة بمن فیھم الفئات المعرضة لمخاطر محتملة عالیة.