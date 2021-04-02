رسامة كهنة جدد للخدمة بالمهجر

رسم الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس مار بولس باستوكهولم القس تادرس حبيب في رتبة القمصية.جرى ذلك أثناء القداس الإلهي الذي صلاه في كنيسة الشهيد مار مينا بمقر مطرانية الدول الإسكندنافية في منطقة سودرتاليا.ومن جانبه سام نيافة الأنبا أنطونيو أسقف إيبارشية ميلانو، كاهنين بتوليين جديدين للخدمة بالإيبارشية حيث سام الشماس مينا رفعت كاهنًا باسم القس دانيال، والشماس بيتر فايز باسم القس داود.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.